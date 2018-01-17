Almanya’da PKK soruşturmaları bir yılda üç katına çıktı

Almanya’da PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Almanya’da da terörist kabul edilen PKK’yla bağlantılı 2013 yılında 15 soruşturma açılmışken bu sayı geçen yıl 130’a ulaşmış.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya federal başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK’ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20’nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40’ı aştığına dikkat çekti.

Haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya’da 1993 yılında yasaklanan PKK’nın Almanya’daki üye ve destekçileri cezai takibata tabi tutuluyor.

PKK’nın Almanya’daki siyasi kolu olarak nitelendirilen Almanya Demokratik Kürk Toplum Merkezi (NAV-DEM) ise örgüt bağlantısı olanlara dava açılmasını eleştiriyor ve ‘Kürt direnişinin suç gibi gösterildiğini’ savunuyor.

14 bin PKK destekçisi var

Almanya’nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın faaliyetlerini izlediği PKK’nın militanları ve silah için her yıl Almanya’da milyonlarca avro bağış topladığı belirtiliyor. Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.