Almanya’da ‘Odin’in Askerleri’ bağlantılı göçmen karşıtı hücre saldırı hazırlığında yakalandı

Almanya’da ‘Odin’in Askerleri’ olarak bilinen aşırı sağcı grupla bağlantılı bir hücreye, göçmen ve Müslümanlara yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle operasyon yapıldı.

Odin’in Askerleri Finlandiya’da kuruldu, daha sonra Avrupa’da yayılmaya başladı. (Fotoğraf: Reuters)

DW Türkçe’nin haberine göre grup kendilerine ‘Çetin Ceviz’ (Der harte Kern) ismini verdi.

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Hücrenin bağlantılı olduğu Finlandiya merkezli göçmen ve İslam karşıtı ‘Odin’in Askerleri’ grubu, Avrupa’ya başlayan sığınmacı akınının ardından 2015’te kurulmuş, daha sonra Avrupa genelinde de yapılanmıştı. Genellikle siyah giyinen grup üyeleri amblem olarak Viking kafatası kullanıyor.

14 Şubat günü Almanya’nın altı eyaletinde 13 eve düzenlenen operasyonlarda 12 Alman vatandaşı gözaltına alındı.

Savcılığın elindeki bulgulara göre grubun hedefi ‘Almanya’nın devlet ve toplum düzenini sarsarak ortadan kaldırmak’. Grubun bu hedefe ulaşmak için sığınmacılara, politikacılara ve Müslümanlara saldırı düzenleyerek ‘iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmak istediği’ kaydedildi.

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Grubun lideri olduğundan şüphelenilen 53 yaşındaki Werner S.’in aylardır güvenlik güçlerince takip edildiği belirtildi.

Polisin baskında çok sayıda silah, el yapımı bir tüfek, el bombaları ve Nasyonal Sosyalizm sembolleri bulduğu öne sürüldü.

‘Terör örgütü kurmakla’ suçlanan dört kişinin 2019’un eylül ayında bir araya geldiği, farklı yerlerde yüz yüze görüştükleri, bunun dışında da birbirleriyle telefon ve çeşitili yazışma grupları yoluyla iletişimde oldukları tespit edildi.

Gruptaki diğer sekiz kişinin de gruba mali destek verdiği, silah temin ettiği ya da planlanan saldırılarda yer almayı düşündüklerini itiraf ettikleri belirtildi.