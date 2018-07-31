Almanya’da ‘Neonaziler’in 25 bin kişilik ‘düşman listeleri’ ortaya çıktı

Almanya’daki şiddete yatkın aşırı sağcı grupların ‘düşman listeleri’ oluşturduğu, bu listelerde telefon numaraları ve adresleriyle birlikte 25 bini aşkın kişinin yer aldığı ortaya çıktı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Alman basınında yayınlanan haberlerde aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) hakkında yürütülen soruşturmada 2011 yılı sonuna kadar 10 bin verilik listeye ulaşıldığı, en kalabalık listenin ise geçen yıl ‘Nordkreuz‘ adlı aşırı sağcı grup hakkında yürütülen soruşturmada bulunduğu belirtildi. Aşırı sağcı terör zanlısı Alman ordu mensubu Franco A. ile iki suç ortağı hakkında başlatılan soruşturmada da 32 kişilik ‘düşman listesi‘ne ulaşıldığı kaydedildi.

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Toplamda 25 bini aşkın kişinin listelerde yer aldığı tespit edildi.

Federal hükümetin Sol Parti soru önergesine verdiği yanıtta, 25 bin kişinin adının geçmesine rağmen eyalet emniyet teşkilatlarının 2017 yılında sadece üç kişiyi konuyla ilgili bilgilendirdiği ortaya çıktı. ‘Nordkreuz‘ soruşturmasında da Federal Emniyet teşkilatı’nın (BKA) ilgili eyaletlerin yetkili birimlerini bilgilendirdiği, ancak tehlike değerlendirmesi sonucu listedeki kişilere bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi.

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Federal hükümetin Sol Parti soru önergesine verdiği yanıtlar, operasyonlarla ilgili federal ve eyalet birimlerinde ortak bir kayıt sisteminin bulunmadığını da ortaya çıkardı. Sol Parti federal meclis grubunun sağ radikalizm uzmanı Martina Renner, koalisyon hükümetini aşırı sağcı terör tehlikesini görmezden gelmekle suçladı.