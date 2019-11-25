Almanya’da müze soygunu: 1 milyar avroluk eser çalındı

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Grünes Gewölbe Müzesi’nin bu sabah soyulduğu açıklandı. Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu müzeden 1 milyar avro (yaklaşık 6 milyar 320 bin lira) değerinde eser çalındığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, kıymetli taşlardan oluşan 3 binden fazla altın gümüş ve tarihi eserin sergilendiği koleksiyonun hırsızların hedefi olduğunu duyurdu.

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Müzeye ev sahipliği yapan şatoya pencereden girildiğini tespit eden polis, hırsızların devlet sanat koleksiyonlarından yalnızca mücevherleri çaldığını, vazo veya resim gibi büyük nesneler almadıklarını dile duyurdu.

Polis, şatonun güç kaynağının kesilmesine rağmen güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu ve elde edilen görüntülerden yola çıkılarak hırsızların yakalanması için ülke genelinde güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.

Polis memuru Marko Laske henüz bir şüpheli olmadığını ve herhangi bir tutuklama yapmadıklarını söyledi.

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Müze yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı.



