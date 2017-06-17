Almanya’da Müslümanların öncülüğünde terör karşıtı gösteri düzenlendi.

DW Türkçe’den Tuncay Yıldırım’ın haberine göre ülkede faaliyet gösteren Müslüman kuruluşların ‘Bizimle değil’ sloganıyla düzenlediği mitingde yüzlerce kişi katıldı.

Köln’deki gösteride Müslümanların yanı sıra siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, insani yardım örgütleri, Katolik ve Protestan kiliselerinden temsilciler de yerini aldı.

Etkinliğin organizatörlerinden İslam bilimci Lamya Kaddor, şunları söyledi: “Biz Müslümanlar, gençlerimize şu mesajı vermeliyiz: ‘Eğer siz İslamcıların yolunu seçerseniz, dışlanırsınız. Tıpkı demokratik bir toplumda genç Neonazilerin yerlerinin olmadığı gibi.’“

Mitinge konuşan Türk esnafların yoğun bulunduğu Keup Caddesi’nde faaliyet gösteren Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, “Allah adına cinayet işlenemez. Biz bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

DİTİB mitinge katılmadı

Öte yandan Almanya’nın en büyük İslami kuruluşlarından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) mitinge katılmadı.

Başbakan Angela Merkel, DİTİB’in gösteriye katılmamasını ‘yazık’ diyerek değerlendirdi.