Almanya’da muhalefetten ‘milli tank’ Altay’a teknik desteğe karşı önerge

Almanya’da Sol Parti ile Yeşiller, Alman uzmanların Altay tankı projesinde Türkiye’ye destek vermesinin önüne geçmek için önerge hazırlığında.

DW Türkçe’nin haberine göre söz konusu önergede, teknik uzmanların AB ülkeleri dışında yapılan silah üretimine teknik destek vermesinin federal meclisin onayına bağlı olması talep ediliyor.

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Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller partili hukukçu Katja Keul’un öncülüğünde hazırlanan önergenin haziran ayı sonunda federal meclise sunulması bekleniyor.

Önergede, Altay projesinde üretilecek tankların Türkiye tarafından kullanılmasının yanısıra Katar’a da ihraç edilmesinin planlandığına dikkat çekilirken, her iki ülkenin de doğrudan veya dolaylı olarak kendi bölgelerindeki çatışmalara taraf olduğu vurgulandı.

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Türkiye, ilk etapta 250, daha sonra ise toplam 1000 adet Altay tankı üretmeyi planlanıyor. Toplam ihale bedelinin 10 milyar doları bulması öngörülen Altay tankının, 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

BMC ve Rheinmetall

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın milli tank projesi ‘Altay’ın, 250 tanklık ilk bölümünün ihalesini Rheinmetall ile Türk kamyon ve otobüs üreticisi BMC firmasının 2016 yılında Ankara’da ortaklaşa kurdukları RBSS’nin alması söz konusuydu.

Rheinmetall, RBSS’nin hisselerinin yüzde 40’ına sahip.

Diğer ortak BMC’nin sahibi Ethem Sancak, genel başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı AKP’de merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyesi.

Son olarak, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan ihalede müsteşarlık, BMC’yle sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar vermişti.