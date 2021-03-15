Almanya’da Merkel’in partisi CDU iki eyalette seçimleri kaybetti

Salgın dünyanın her yerinden insanlar için uykusuz geceler anlamına geliyor. Corona virüsü sonrası değişen düzen uykuya dalmayı ya da deliksiz bir uyku çekmeyi zorlaştırdı. Uzmanlar ‘coronasomnia’ denen uykusuzluk salgınıyla başa çıkmada yapılan yanlışları sıraladı.