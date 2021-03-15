Almanya’da Merkel’in partisi CDU iki eyalette seçimleri kaybetti

Almanya’da Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) iki eyalette hafta sonunda yapılan seçimleri kaybetti.
2005 yılından beri görevde olan Başbakan Angela Merkel önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Üst üste dört seçimden galip ayrılan CDU Partisi’nin ‘Merkel katkısı’ olmadan önümüzdeki seçimlerden nasıl bir sonuçla ayrılacağı merak konusu.
ZDF televizyonunda yayınlanan ilk sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan tahminlere göre Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller oyların yüzde 31.4’ünü alırken, CDU yüzde 23.4 seviyesinde kaldı.
Rhineland-Palatinate eyaletinde ise Sosyal Demokratlar (SPD) oyların yüzde 35.5’ini alırken anketlerde geçtiğimiz aya kadar önde görülen CDU yüzde 26.9 seviyesinde kaldı.
Alman seçmenler Merkel hükümetini corona virüsü aşılarını yapmakta yavaş kaldığı için eleştirirken, CDU’da virüse karşı koruma sağlayan maskelerin alımında usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkması partinin seçmen nezdindeki itibarını zedeledi.