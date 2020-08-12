Almanya’da mayıstan bu yana en yüksek ‘corona’ vakası artışı

Almanya’da Covid-19 vakalarında mayıstan bu yana en büyük günlük artış yaşandı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, artışa ilişkin açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerinde tatilden dönen ya da eğlenmek için dışarı çıkan insanların hastalığı yaydığını ifade etti.

Reklam

Toplam vaka 218 bin

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saat içinde 1226 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı 218 bin 519’a ulaştı.

Bu artış 9 Mayıs’tan bu yana yaşanan en yüksek günlük artış.

Salgın nedeniyle dün dokuz kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9 bin 207’ye ulaştı.