Almanya’da mahsur kalan Bolivyalı orkestra üyeleri 73 gündür şatoda kalıyor

Bolivyalı bir grup müzisyen, konser için gittikleri Almanya’da, Covid-19 salgını nedeniyle mahsur kaldı. Yerel enstrümanlara ağırlık veren üflemeli çalgı ustalarından oluşan ‘Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos’ adlı orkestra 73 gündür bir şatoda yaşıyor.

Fotoğraf: Ariel Laura

Orkestra üyeleri, ülkenin doğusunda üç konser vermek için 10 Mart’ta, iki hafta kalmak üzere Almanya’ya gitti. Aynı gün ilk konseri verecekleri başkent Berlin’de toplu etkinlikler iptal edildi. Bolivya ve Almanya kısa süre sonra sınırlarını kapattı.

Reklam

Daha önce ülke dışına çıkmamış olan ekip, 600 yıllık, imparatorlara ve aristokratlara ev sahipliği yapan, Berlin’e 1.5 saat mesafedeki Rheinsberg Şatosu’nda kalıyor.

Fotoğraf: Wikipedia

Her gün şatoda birkaç saat çalışan müzisyenlerden bazıları durumdan memnun. Onlardan biri olan 25 yaşındaki Miguel Cordoba, “Evdekileri özlüyorum ama burası güzel. La Paz’daki evimde uyandığımda trafik sesi duyuyorum. Burada ise göl ve orman manzarası ile kuş sesleri var. Çok daha kötü bir yerde mahsur kalabilirdik” diyor.

Bolivya hükümeti sınırları kapatmadan ve uluslararası uçuşları durdurmadan önce Almanya’daki elçilik aracılığıyla Peru üzerinden uçak bileti ayarlandığını ancak havalimanına giderken uçuşun iptal edildiğini anlatan Carlos ise şikayetçi. Evi ve ailesini çok özlediğini ifade eden Carlos, “Bizi burada unuttular” diyerek yetkililerin ilgisizliğinden yakınıyor.

Reklam

Tracy Prado ise birkaç hafta sonra kızının 11’nci doğum gününü kutlayacağını ve yanında olmak istediğini anlatıyor.

Orkestranın konserlerini planlayan MaerzMusik’in açıklamasında, “Onları misafir ettiğimiz her gün biraz daha içeri giriyoruz. Konaklama masraflaraı 35 bin avroyu buldu” denirken Bolivya Büyükelçiliği, müzisyenleri haziran başında İspanya’nın başkenti Madrid üzerinden eve ulaştırmak için çabalıyor.