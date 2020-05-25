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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da mahkeme kararı: Volkswagen, ’emisyon skandalı’ndan ötürü dizel araç sahiplerine tazminat ödeyecek

Almanya Federal Mahkemesi (BGH),  Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) egzozlarında manipüle edilmiş dizel motorlu araçlar satın alan sürücülere tazminat ödemek zorunda olduğuna karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA), 2015 yılının eylül ayında Alman şirketin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

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AA’nın haberine göre, mahkeme, bir otomobil sahibi tarafından Volkswagen’in emisyon testi manipülasyonu konusunda açtığı ilk davada kararını verdi; Volkswagen’den egzozlarda manipülasyon yapılan araçları satın alanların prensip olarak tazminat alma hakkı olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararıyla dizel araç sahipleri araçlarını iade ederek satış fiyatını kısmen geri alabilecek. Müşteriye geri ödeme hesaplanırken otomobilin kilometresi dikkate alınacak.

Kararın Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin dava için emsal olması bekleniyor.

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