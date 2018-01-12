Almanya’da koalisyona doğru: Türkiye’nin AB müzakarelerini durdurmakta anlaştılar

Resmi koalisyon görüşmelerine geçen Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Türkiye’yle Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin durdurulması konusunda anlaştı.

Son yapılan seçimden mevcut başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU/CSU birinci çıkmıştı ancak SPD’yle olan koalisyon dağılmıştı. Merkel ve SPD lideri Martin Schulz geçen günlerde bir araya gelmişti.

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Reuters’ın haberine göre iki parti 28 sayfalık bir taslak metinde anlaşarak resmi koalisyon görüşmelerine geçti.

Taslak metinde avro bölgesini güçlendirmek için Fransa’yla yakın işbirliğine gidilmesi ve Almanya’nın önde gelen silah müşterisi olan Suudi Arabistan’dan Yemen’deki savaşa taraf olan ülkelere silah vermemesinin istenmesi gibi konular var.

Ayrıca partiler Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerinde ilerlemenin durdurulması konusunda da anlaştı.

‘Kolay olmayacak’

Merkel daha önce Yeşiller Partisi ve Hür Demokratlar’la (FDP) üçlü koalisyon girişimlerinden sonuç alamayınca, seçimi yenilemek veya bir azınlık hükümeti kurmak yerine sol eğilimli SPD’yle yeniden temasa geçmişti.

Merkel, varılan anlaşmanın ardından şunları söyledi: “Seçimlerden bu yana dünyanın bizi beklemeyeceğinin farkındaydık; özellikle Avrupa için yeni bir çağrı yapmanın zamanı olduğuna inanıyoruz. Önümüzde zorlu görevler var. (Resmi) koalisyon görüşmeleri muhtemelen ön görüşmeler kadar kolay olmayacak.”

İki parti anlaşsa bile koalisyonun kurulması için SPD üyelerinin bunu 21 Ocak’taki kongrede onaylaması gerekiyor.