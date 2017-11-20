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Almanya’da koalisyon pazarlığı çöktü, erken seçim gündemde

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Almanya’da liberal Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon görüşmelerinden dün gece çekilince pazarlıklar çöktü. Erken seçim gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da 24 eylül’de yapılan seçimlerden sonra Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) , FDP ve Yeşiller arasında koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlamıştı.

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FDP lideri Christian Lindner pazar günü “CDU ile karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmaya varmak mümkün değil. Görüş ayrılıklarımız çok büyük. Ülkeyi yönetmemek, kötü yönetmekten iyidir” diye açıklama yaptı.

Merkel gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşeceğini açıkladı. Bu gelişme erken seçim ihtimalinin konuşulmaya başlanmasına neden oldu.

Merkel, “Artık tüm partilerin kapsamlı bir durum değrlendirmesi yapması gerekiyor. Bizi zor haftalar bekliyor olabilir” dedi.

Koalisyon görüşmelerinde en tartışmalı konulardan birinin de Suriyeli mültecilerin ailelerini Almanya’ya getirebilmelerine izin verilip verilmemesi.

Ayrıca, vergi ve çevre politikaları konularında da ciddi görüş ayrılıkları var.

 

 

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