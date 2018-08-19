Almanya’da koalisyon ortağı SPD, Türkiye için ekonomik yardım istedi

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) genel başkanı Andrea Nahles, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini istedi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik çalkantının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de geçen Cuma günü art arda Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi Almanya’da da önemli gündem maddeleri arasında konuşuluyor.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, Nahles şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye’ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir. Türkiye’nin boşverilecek bir NATO üyes değildir. Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması herkesin çıkarına.”