Almanya’da karnaval kalabalığının üzerine otomobil sürüldü: En az 30 yaralı

Almanya’da karnavala katılan topluluğun üzerine otomobil sürüldü. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

DW’nin haberine göre, Almanya’nın Volkmarsen kasabasında karnaval yürüyüşüne katılan kalabalığın üzerine sürülen otomobil, en az 30 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Reklam

Olay saat 16:30 sıralarında meydana gelirken, yaralananların çoğunun çocuk olduğu bildiriliyor.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill olayda 30 kişinin yaralandığını ve yaralıların yedisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polisin verdiği bilgiye göre, otomobili insanların üzerine süren sürücü, gözaltına alındı.

Reklam

Hessen İçişleri Bakanlığı, mevcut ipuçları dikkate alındığında şu an itibarı ile ‘saldırı’ olasılığının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirmesinde bulundu. 29 yaşında bir Alman olduğu bildirilen araç sürücüsünün ifadesi alınacak durumda olmadığı da kaydedildi.

Hessen Polisi, bütün eyalette gece yapılması planlanan karnaval geçit törenlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Olayın sürücünün sağlık nedenleriyle yaşanan bir kaza mı, araçtaki teknik arızadan kaynaklı bir olay mı, yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor.