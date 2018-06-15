Almanya’da iltica politikası hükümet krizine dönüştü

Almanya’da hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in iltica reform planının Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri Başbakan Angela Merkel’den onay alamamasıyla başlayan hükümet krizi büyüyor.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Alman basınında yer alan haberlerde CSU’nun söz konusu ihtilafın giderilememesi halinde CDU ile birliktelikten ayrılma tehdidinde bulunduğu belirtiliyor. Seehofer’in planı daha önce bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaptıkları sığınma başvuruları reddedilmiş ve yanında herhangi bir geçerli belge bulunmayan sığınmacıların Almanya sınırlarından çevrilmesini öngörüyor.

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Konunun AB içinde ortak bir çözümden yana olan Merkel ise önerinin birlik içinde bir domino etkisi yaratacağını savunarak öneriye karşı çıkıyor. Merkel, hali hazırda uygulamada olmasına karşın işleyişinde sorunlar yaşanan Dublin Anlaşması’nın da ele alınacağı 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Zirvesi’nde diğer üye ülkelerin liderleriyle de konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirtti.

İki kardeş partinin liderlerinin dün gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç alınamadı. Parlamentoda konuyla ilgili gerçekleştirilen oturuma da yaşanan ihtilaf nedeniyle uzun aralar veridi. CSU’nun federal parlamentodaki parti grup Başkanı Alexander Dobrindt, çok ciddi, hatta tarihi bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı’nın yüzde yüz arkasında olduklarını vurgulayan Dobrindt, planın doğrudan İçişleri Bakanı’nın sorumluluğunda olduğunu ve hayata geçirilmesi için AB içinde bir görüş birliğine varılmasını beklemeden hayata geçirilebileceğini ifade etti.

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Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles de birlik partilerini iltica politikası konusunda yaşanan anlaşmazlığa son vermeye çağırdı.