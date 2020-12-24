Almanya’da ilk kez, mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi

Britanya’da tespit edilen Covid-19’un daha hızlı yayılan türüne Almanya’da da rastlandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘corona’ mutasyonunun, 20 Aralık’ta Britanya’dan gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya’da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

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Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.

Britanya’da ortaya çıkan yeni ‘corona’ mutasyonu birçok ülkenin uçuşları durdurmasına yol açarken, ülkenin sağlık bakanının Güney Afrika Cumhuriyeti kökenli bir başka mutasyonun daha ortaya çıktığını duyurmuştu.

Bunun yanında, İsrail sağlık bakanlığı, ‘Britanya’da ortaya çıkan yeni, son derece bulaşıcı varyantı taşıyan dört vaka tespit ettiklerini’ kaydetmişti.

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Daha önce de, Dünya Sağlık Örgütü ve Pfizer’le birlikte ‘corona’ aşısı geliştiren BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de dahil olmak üzere birçok sağlık otoritesi ve uzmanı ‘aşıların mutasyonlar üzerinde de etkili olacağını’ söylemişti.

Mutasyonu ilk tespit eden ve duyuran Britanya, yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşıcı olabileceğini dile getirmişti.