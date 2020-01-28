Almanya’da ilk ‘corona’ virüs vakası tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 106 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ‘corona’ virüsü Almanya’da da görüldü.

Fotoğraf: Reuters

Bavyera eyaletinin sağlık bakanlığı, başkent Münih’e 30 kilometre mesafedeki Starnberg kasabasında bir kişinin ‘corona’ virüsü taşıdığının tespit edildiğini duyurdu.

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Açıklamada, hastanın ‘iyi durumda’ olduğu ve karantina ile tıbbi gözlem altında tutulduğu belirtildi. Hastanın yaşı ve uyruğu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, “(Hasta ile) temas kurmuş olan kişilerin olası semptomlar, hijyenik önlemler ve bulaşma koşulları ile ilgili bilgilendirildiği” ifadesi yer aldı.

Çin’de geçen yıl sonunda ortaya çıkan virüs, aralarında ABD ve Japonya’nın da bulunduğu 12 ülkede tespit edildi, ancak Çin dışında ölüme yol açmadı.