Almanya’da iki eyalet erkeklere yönelik aile içi şiddet konusunda harekete geçti

Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya ve Bavarya eyaletleri aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yardım ve destek amaçlı girişimlerde bulunarak konu hakkındaki ‘tabuları yıkmak’ istiyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Deutsche Welle’nin haberine göre girişim üç etaptan oluşuyor.

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İlk etapta aile içi şiddete maruz kalan erkekler için acil yardım hattı ve online danışma platformu oluşturulması planlanıyor. İkinci etapta danışmanlık merkezleri ve sığınma yerleri kurulması öngörülüyor. Üçüncü etapta ise bu uygulamaları yaygınlaştırarak erkeğe karşı şiddeti ‘görünür’ hale getirip aile içi şiddet konusundaki ‘tabuların yıkılması’ amaçlanıyor.

Bavarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kerstin Schreyer ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki mevkidaşı Ina Scharrenbach’ın ortak açıklamasında girişime dair şunlar söylendi: ”Yalnızca kadınlar değil erkekler de aile içi şiddete maruz kalıyor. Şimdiye kadar bu konuda destek ve yardım sağlayabilecek neredeyse hiçbir girişim yoktu. Artık diğer eyaletlerin de bu konuyla ilgilenmesini ve benzer uygulamaları hayata geçirmesini umuyoruz.”

Almanya böyle bir girişimi ilk defa yapıyor. Bunun önemli bir adım olduğunu belirten Schreyer, temelde amaçlarının çiftler arasındaki aile içi şiddeti en aza indirmek olduğunu söyledi.

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Alman Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) 2018 raporuna göre, 2017 yılında erkekler yüzde 17.9 oranında aile içi şiddete maruz kaldı. Veriler darp, tecavüz, cinayet teşebbüsü gibi olaylardan şikayetçi 127 bin 236 kişiden 23 bin 872’sinin erkek olduğunu gösteriyor. Fakat BKA erkeklerin bu tür olaylar hakkında genellikle resmi bir şikayette bulunmaktan çekindiklerini, dolayısıyla asıl rakamların daha yüksek olabileceğini belirtti.