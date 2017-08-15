Almanya’da içinde 20 ton Nutella ve Kinder yumurtanın bulunduğu römork çalındı

Almanya’da 20 ton çikolatanın bulunduğu bir TIR römorku çalındı.

DW Türkçe’nin haberine göre römorkta Nutella, Kinder sürpriz yumurta ve diğer çikolata ürünleri bulunuyordu. Çikolataların toplam değeri 70 bin avroyu buluyor.

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Neustadt kasabasında haftasonu gerçekleşen hırsızlıkla ilgili polis halktan yardım istedi.

Duyuruda “Alışılmadık yollardan büyük miktarda çikolata teklif edilen herkes, acilen polise bildirimde bulunsun” dendi.

Polis sözcüsü, hırsızların römorku başka bir kamyonla çekmiş olabileceklerini de ifade etti.

Polis, bölgeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Weimar kentinde de geçen hafta sonu çalınan boş kamyonla bu hırsızlık olayı arasında bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde ise geçen cumartesi 30 ton meyve suyu bulunan bir römork çalınmıştı.