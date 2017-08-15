Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Almanya’da içinde 20 ton Nutella ve Kinder yumurtanın bulunduğu römork çalındı

Share2
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 3

 

Almanya’da 20 ton çikolatanın bulunduğu bir TIR römorku çalındı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre römorkta Nutella, Kinder sürpriz yumurta ve diğer çikolata ürünleri bulunuyordu. Çikolataların toplam değeri 70 bin avroyu buluyor.

Reklam

Neustadt kasabasında haftasonu gerçekleşen hırsızlıkla ilgili polis halktan yardım istedi.

Duyuruda “Alışılmadık yollardan büyük miktarda çikolata teklif edilen herkes, acilen polise bildirimde bulunsun” dendi.

Polis sözcüsü, hırsızların römorku başka bir kamyonla çekmiş olabileceklerini de ifade etti.

Polis, bölgeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Weimar kentinde  de geçen hafta sonu çalınan boş kamyonla bu hırsızlık olayı arasında bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde ise geçen cumartesi 30 ton meyve suyu bulunan bir römork çalınmıştı.


Share2
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 3

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...