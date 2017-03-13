Almanya’da hükümet ortağından çağrı: İncirlik’teki askerlerimizi çekelim

Almanya’da koalisyon hükümetinin ortaklarından Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Türkiye ile gerginliğin ardından İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerinin geri çekilmesini istedi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre meclis dış ve güvenlik politikaları sözcüsü Florian Hahn, İncirlik’teki askerlerin güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, “Almanya’ya karşı kızışan bu atmosferde Türk hükümetinin İncirlik’teki askerlerimizin güvenliğini yeteri kadar sağlayabileceği ve sağlamak istediği giderek belirsizleşiyor” dedi.

Alman hükümetinin İncirlik Üssü’nün altyapısına yönelik yatırımları durdurması ve Tornado keşif uçaklarının başka bir yere taşınması gerektiğini dile getiren Alman siyasetçi, “Alman askerlerinin Erdoğan’ın güç oyununda rehin konumuna düşmesine izin verilemeyecek” diye konuştu.

Hahn, İncirlik’e alternatif olarak Amman’daki üsleri gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, hükümete“Alman askerlerinin İncirlik’te ne işi var?” diye seslenmişti.

Almanya’yla referandum gerginliği

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantılar iptal edilmişti.

Bunun üzerine Bozdağ Alman mevkidaşıyla görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.

Alman hükümeti ise Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Son olarak Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türk bakanların Almanya’da siyasi kampanya yapmasını doğru bulmadığını söylemişti.