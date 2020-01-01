Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın: 30’dan fazla maymun öldü

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin içinde bulunan maymun barınağında yaşayan 30’dan fazla hayvan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Hayvanat bahçesinin sosyal medya hasından yapılan duyuruda, “Korktuğumuz başımıza geldi. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok. İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra büyük bir trajedi yaşandı” dendi.

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Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı paylaşımda, maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına ateş sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

WDR kanalı, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü. Krefeld belediyesi gün içerisinde bilgi paylaşacağını açıklarken polis, yangına hayvanat bahçesinin o bölümüne düşen dilek feneri ya da dilek balonunun neden olabileceğinden şüpheleniyor.

Hayvanat bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler, goriller, cüce ipek maymunları, apolet meyve yarasaları ve kuşlar yaşıyor.