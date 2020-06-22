Almanya’da et işleme tesisinden yayılan vakalarla ‘corona’ bulaştırma katsayısı iki katına çıktı

Almanya’da başta bir mezbaha olmak üzere corona virüsü vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya da yansıdı. Bulaştırma katsayısı 0.89’dan 2.03’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya’da corona virüsü bulaştırma katsayısı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle hafta sonunda iki katın üstünde artış gösterdi.

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Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), katsayının dört günlük hesaplamalarda 2.88’e, yedi günlük hesaplamalarda 2.03’a yükseldiğini açıkladı. Yedi günlük katsayı geçen çarşamba günü 0.89 olarak kaydedilmişti.

Bulaştırma katsayısı, corona virüsü taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2.88’lik katsayı, 100 kişinin virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1’in altında tutulması önem taşıyor.

RKI verilerine göre pazar günü itibariyle ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 189 bin 822’ye yükseldi. Almanya’da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 8 bin 882.

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Mezbahada binin üzerinde yeni vaka

Yeni enfeksiyonlarda Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gütersloh ve komşu Warendorf kentleri ile Magdeburg ve Berlin’in Neukölln semtindeki vakalardaki artış rol oynadı.

Gütersloh’daki bir mezbahada toplam 1331 çalışanın Covid-19’a yakalandığı bildirilmişti. Almanya’nın en büyük et işleme tesisi Tönnies’de ortaya çıkan ve hızla yayılan vakalar gözleri sektördeki olumsuz çalışma koşullarına çevirmiş, tesiste virüse karşı yeterli önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.