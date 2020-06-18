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Almanya’da, et işleme tesisindeki 650 işçinin testi pozitif çıktı binlerce kişi karantinada

Almanya’daki bir et işleme tesisinde 650’den fazla işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı; binlerce kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: Reuters

Gütersloh kentindeki tesiste tespit edilen vakalar sonrasında dün üretim durduruldu. Şimdiye kadar 1000 işçiye test yapıldı. Binlerce çalışana daha test yapılacağını belirten yetkililer, işçiler ve onlarla temas içinde olanların karantinaya alınmasını istedi.

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Tesisi işleten firma Tönnies Group özür diledi. Yerel yönetim okulları ve kreşleri ay sonuna kadar kapattı.

Salgınla mücadelede övgüye değer bulunan ülkelerden Almanya’da 190 bin 179 vaka kaydedildi; 8 bin 927 kişi Covid-19’a yenik düştü.

Geçen ay da Münster’deki bir et işleme tesisinde çok sayıda vaka tespit edimişti. Fransa ve ABD’deki, kesimhane ve et işleme tesislerinde benzeri durumlar yaşanmıştı.

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