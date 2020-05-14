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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da ‘eşcinsellik hastalıktır’ diyen doktorun işine son verildi

Almanya’da ‘eşcinsellik hastalıktır‘ diyen ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan cerrah Metin Çakır’ın işine son verildi.

Karlsruhe’deki Helios Kliniği’nde 20 yılı aşkın süredir görev yapan Çakır, sosyal medya hesabından, ‘‘Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim” yazmıştı. Çakır, tepkiler üzerine paylaşımını silmiş, klinik yönetimi kendisini geçici olarak görevden almıştı.

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Hastane, geçici uzaklaştırmanın ardından yaptığı değerlendirmede doktorun görevine son verdi.

‘Eşçinsellik hastalıktır’ diyen doktor görevden uzaklaştırıldı

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