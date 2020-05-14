Almanya’da ‘eşcinsellik hastalıktır’ diyen doktorun işine son verildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsünün tıpkı HIV gibi endemik olabileceğini ve ne kadar süre varlığı sürdüreceği konusunda tahmin yapılamayacağına dikkat çekerek, mücadele için ‘büyük bir çaba’ gösterilmesi çağrısında bulundu.