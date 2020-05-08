Almanya’da ‘eşcinsel dönüştürme terapisi’ diye anılan uygulama yasaklandı: Hapis cezası verilebilecek

Almanya’da 18 yaşından küçüklere yönelik ‘eşcinsel dönüştürme terapisi’ diye anılan uygulama yasaklandı. Yasayı ihlal edenlere hapis ya da para cezası verilecek.

Fotoğraf: Reuters

Yasayı ihlal edenlere bir yıla kadar hapis ya da 30 bin avro (yaklaşık 232 bin lira) para cezası verilecek.

Reklam

Araştırmalar, söz konusu terapilerin gençlerde depresyona, hatta intihara neden olabileceğini gösteriyor.

Berlin merkezli bir insan hakları kuruluşuna göre Almanya’da her yıl yaklaşık bin kişi bu ‘terapi’ye maruz bırakılıyor.

Yeni yasayla 18 yaşından küçükler cinsel kimlik ve yönelimini değiştirmeye veya bastırmaya zorlandığı bu tür müdahelelere maruz bırakılamayacak.

Reklam

Ebeveynler ya da yasal koruyucular da çocuklarını bu aktivitelere katılmak zorunda bırakırsa cezalandırılabilecek.

Ancak muhalefet partileri yasanın yeterli olmadığını, yaş sınırının 26’ya çıkarılması gerektiğini belirtti.