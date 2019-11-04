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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da, eş değiştirme partisi düzenlenen mekan zehirlenme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Almanya’da, Hattingen şehrinde, ‘eş değiştirme (swinger) partisi’ düzenlenen mekan, karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesiyle boşaltıldı.

Fotoğraf: Twitter

LOCALDVM.com sitesinin haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya Bölgesi’ndeki kentte bulunan kulüpteki partide, mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde aksaklık yaşandı. Partideki 300’den fazla kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.

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Bunun üzerine bina hızlıca boşaltılırken 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Katılımcılar bornozlarıyla hastaneye götürülürken içlerinden birkaç tanesi iyi oldukları gerekçesiyle hastaneye gitmeyi reddetti.

Olay yerine 160 ilk yardım ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis soruşturma başlattı.

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