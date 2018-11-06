Almanya’da Erdoğan tablosuna sansür: Başkonsolosluk istedi, belediye uyguladı

Ressam Ali Zülfikar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı resmettiği tablosu, Köln belediyesi tarafından ‘olası davalar’ nedeniyle sansürlendi.

Evrensel’de yer alan habere göre sergi organizatörleri Zülfikar’a tablosunun Köln Belediye Başkanı Dr. Hans Georg Faust tarafından sansürlendiğini aktardı.

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Zülfikar’ın çizdiği kara kalem tabloda Erdoğan gözlüklü olarak resmedilmiş. Gözlük camlarından birinde savaş tasviri yapılırken, diğerinde HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş çizimi bulunuyor. Cumhurbaşkanının elinde Kuran yer alırken, resmin altında ‘Erdo-bananen Republik’ (Erdo-Muz Cumhuriyeti) yazan bir damga bulunuyor.

‘Türkiye Başkonsolosluğu istedi, biz de kaldırdık’

Ressama gönderilen ve sansür kararının bildirildiği mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Yapıtınızın Türkiye medyasında yer almasından sonra, Türkiye Başkonsolosluğu, Belediye Başkanımız Dr. Hans Georg Faust’u arayarak şikayette bulundu ve eserin sergilenmemesini istedi. Bu sergi Linz şehrinin bir etkinliği olduğundan maalesef bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Ne yazık ki Belediye Başkanı serginin güvenliği ve olası davalar nedeniyle endişe taşıyor.”

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Kararın üzerine Zülfikar, tablosunu ters çevirip üzerine ‘Belediye tarafından sansürlenmiştir’ yazarak sergilemeye başladı.

Ressam, geçen sene 2’nci Avrupa Başarı Ödülleri kapsamında kendisine verilen ‘Başarılı Resim Sanatçısı’ ödülünü ‘AKP kampanyası’ diye niteleyerek reddetmişti.