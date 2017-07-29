Almanya’da ‘dizel’ araçlara yasak kararı: İnsan sağlığı sürücülerin çıkarlarından önce gelir

Almanya’da mahkeme, dizel motorlu eski araçların 2018 itibariyle trafiğe çıkmasının yasaklanması yönünde karar verdi.
Hürriyet’in haberine göre Stuttgart İdari Mahkemesi, Çevre Koruma Örgütü’nün sağlık açısından dizel motorlu araçların yasaklanması talebini haklı buldu.
Mahkemenin kararı uyarınca dizel motorlu eski araçlar yılbaşından itibaren trafiğe çıkamayacak.
Temyiz yolu açık bırakılan yasak kararı, diğer kentlerde de dizel araçların trafikten men edilmesinin yolunu açtı.
Eyalet hükümetinin eski dizel motorlu araçlarda motorların yenilenmesi talebi de kabul edilmedi.
Kararın gerekçesinde, insan sağlığının korunmasının, dizel araç sürücülerinin çıkarlarından önce geldiği vurgulandı.