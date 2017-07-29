Almanya’da ‘dizel’ araçlara yasak kararı: İnsan sağlığı sürücülerin çıkarlarından önce gelir

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, son günlerde fırtınayla birlikte İstanbul’u vuran şiddetli yağışın ‘süper hücre’den kaynaklandığını ve bu hücrenin oluşumunda şehirleşmenin büyük etkisi olduğunu söyledi. İstanbul’da yaklaşık 10 gün arayla gerçekleşen şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonucunda pek çok noktada hasar oluşmuş, hayat olumsuz etkilenmişti. Kandilli rasathanesi de yağışlara ‘süper hücre’nin neden olduğunu açıklamıştı. […]