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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da diyanet yetkilisine soruşturma: ‘Gülen yanlıları’ hakkında istihbarat istedi

 

Almanya’da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Keskin hakkında Gülen yanlıları hakkında istihbarat talep ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu.

Alman basınına yansıyan haberlerde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen Cemaati’yle bağlantı içinde olduğu öne sürülen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğu, 300’ü aşkın kişi ve 200’den fazla dernek, okul veya kuruma casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti.

Bu listenin kamuoyuna yansımasının ardından Almanya MİT hakkında soruşturma başlatmıştı.

Deutche Welle’nin Süddeutsche Zeitung ile kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR’in ortak haberinden derlediğine göre Keskin, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine gönderdiği talimatta Gülen Cemaati üyeleri hakkında bilgi toplanılmasını istedi.

Alman federal savcılığının elinde söz konusu talimatın yer aldığı belgenin bulunduğu vurgulanırken belgenin DİTİB içinden biri tarafından verildiği kaydedildi.

Keskin’in diplomatik temsilciliklerin yanı sıra Almanya’daki imamlara da aynı istihbarat talimatının verildiği vurgulanan haberde Keskin hakkında 13 Mart’ta soruşturma başlatıldığı bilgisi de verildi.

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