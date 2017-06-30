Almanya’da da aşk kazandı

Alman meclisi, eşcinsel evliliklerine izin veren yasayı onaylarken, sokaklarda sevinç gösterileri vardı. (Fotoğraf: Fabrizio Bensch/Reuters)
SON HABERLER
AİHM, tutuklu HDP’li vekiller için Türkiye’den savunma istedi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu HDP’li vekillerin başvurusu üzerine Türkiye’den savunma istedi.
YPG: Azez-Cerablus hattını almayı amaçlıyoruz
YPG, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’un elindeki Azez ve Cerablus arasındaki bölgeyi almayı planladıklarını bildirdi.
AKP, 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘selalarla’ yürüyecek
AKP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, darbe girişiminin yıldönümünde 81 kentte meydanlara çıkacaklarını söyledi.
Almanya’dan Türkiye önlemi: Yabancı politikacıların seçim etkinlikleri yasaklandı
Almanya, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin ülkede seçim etkinliği düzenlemesine yasak getirdi.
Akşam Postası / 30 Haziran 2017
ABD, YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘Rakka operasyonundan alıkoyacak her şeyden kaygılı olduklarını’ bildirdi.