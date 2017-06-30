Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Almanya’da da aşk kazandı


Alman meclisi, eşcinsel evliliklerine izin veren yasayı onaylarken, sokaklarda sevinç gösterileri vardı. (Fotoğraf: Fabrizio Bensch/Reuters)

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Akşam Postası / 30 Haziran 2017

ABD, YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘Rakka operasyonundan alıkoyacak her şeyden kaygılı olduklarını’ bildirdi.

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