Almanya’da ‘corona’ yasaklarının gevşemesiyle ekonomide daralma hafifledi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da özel sektördeki daralma mayıs ayında corona virüsü yasaklarının gevşetilmesiyle hafifledi. İmalat ve hizmet sektörünün sağlığı hakkında gösterge olan endeks 31.4’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

IHS Markit tarafından hazırlanan Almanya bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) salgın nedeniyle ekonominin durduğu nisan ayında 17.4 ile endeks tarihinin en düşük seviyesine inerek çok sert daralmaya işaret etmişti.

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İmalat sektörüne kıyasla ‘corona‘ yasaklarından daha fazla etkilenen hizmet sektörü PMI nisanda 15.9’a indikten sonra bu ay 31.4’e yükseldi. Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya işaret ediyor.

İmalat sektörü PMI ise geçen ay 34.5’e indikten sonra bu ay 36.8’e yükseldi.

Hükümet salgın nedeniyle Alman ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralmayı kaydedeceğini tahmin ediyor. Hükümet tahminine göre ekonomi bu yıl yüzde 6.3 daralacak.