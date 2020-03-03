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Almanya’da ‘corona’ paniği: Market rafları hızla boşalıyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinin Köln kentindeki marketler, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı.

Fotoğraflar: DHA

Türk marketlerinde olduğu gibi Almanya’nın en büyük süpermarket zincirlerinde de satış yoğunluğu gözlendi. Alışveriş arabalarını dolduran müşteriler, market raflarını boşalttı.

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Haftanın ilk iş günü süpermarketlerin birçoğunun raflarında süt, un, şeker, makarna gibi gıda ürünlerinin tükendiği görüldü. Köln’de yaşayan Türkler’in sıkça alışveriş ettiği market çalışanları, pazar günü de mesai yapmalarına rağmen market raflarını dolduramadıklarını, ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade etti.

Öte yandan, eczanelerde dezenfektan ve maske stoklarının tükendiği belirtildi. Eczane sahiplerinin, vitrin camlarına dezenfektan ve maske bulunmadığını belirten afişler astıkları görüldü.

‘Almanlar’ı hiç böyle görmemiştim’

Türk vatandaşı Şefike Karaman, arkadaşlarının sosyal medyada uyarılarını başta dikkate almadığını, ancak Almanların da marketlere akın ettiğini görünce panik yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Bir korkuyla geldim. İnsanlardaki alışveriş çılgınlığını görünce, demek ki doğruymuş dedim. Benim de ister istemez içime bir korku geldi. Aslında o kadar alışveriş yapma işi aklımda yoktu. İhtiyacım olmayan şeyleri de aldım diyebilirim. Ama beni asıl korkutan şey, marketlerde Almanları hiç böyle görmemiştim. Onlar yarım kilo ya da bir kiloluk alışveriş yaparlardı. Bu kez karton karton alışveriş arabalarını doldurduklarını görünce bir şey var ki bunlar tedbir alıyorlar dedim.”

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Market çalışanı: Rafları doldurmak için hafta sonu da çalıştık

Market çalışanı Fatih Yıldız, müşteri akınına uğradıklarını, günlük satışlarının üç katına çıktığını ve raflara mal koymak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Özellikle Köln kentinde bütün marketler boşaldı. Günlük bize 4-5 palet mal geliyorsa, şimdi iki katı, üç katı oldu, 14-15 palet gelir oldu. Halk da tedirgin, koronavirüsten dolayı. Bilmiyorum nasıl olacak. Hafta sonu da çalıştık, bu rafları doldurmak için hala da çalışıyoruz.”

Türk vatandaşı Zarife Azman ise Alman medyasında, virüsün ülkede yayılma olasılığına ilişkin haberleri okuduğunu ve bu sebeple alışveriş yaptığını ifade ederek, “Duyduğumuza göre corona virüsünden dolayı insanlara bir kısıtlama gelecekmiş iki hafta içerisinde. Bazı okullar kapandı. İhtiyaca göre alışveriş yapılacakmış” dedi.

‘İnsanlar aşırı panik halinde’

Köln’ün Mülheim semtinde bir markette yöneticilik yapan İsmail Mutlu şu ifadeleri kullandı: “Çok aşırı bir panik var millette. Uzun süre dayanabilen, bakliyat, makarna, haşlama çeşitleri, peynir, sucuk… Ellerine ne geçerse alıyorlar. Çok şaşırdık. Rafları doldurmakta güçlük çekiyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm. İnsanlar aşırı bir panik içerisindeler.” 

Mutlu, elindeki cep telefonundan geçen hafta boşalan rafların görüntüsünü gösterdi. Mutlu, un, şeker gibi ürünlerin ilk tükenen ürünler olduğunu, temizlik ürünlerinin, özellikle kolonyanın tükendiğini sözlerine ekledi.

Maskelere yoğun talep

Virüs vakalarının Almanya’da da artmasıyla eczanelerde solunum maskesi ve dezenfekte ilaçları bulunamıyor. Çok sayıda eczanenin vitrin camlarında ‘elimizde maske kalmadı’ yazılı afişler görüldü.

Köln’ün Buchforst semtindeki eczacı Türk vatandaşı Nalan Uslu, dezenfekte ilaçları ile solunum maskelerinin bittiğini ve yenilerinin gelmediğini ifade eden Uslu, “Dezenfekte ilaçları ve maskeler eczanelerin çoğunda maalesef bulunamıyor” dedi.

Eczaneden dezenfekte ilacı aldığını belirten bir vatandaş, “Evet sadece hijyenik ürün aldım tedbir amaçlı. Biraz panik oluyoruz haberlerden dolayı, korku içerisindeyiz” diye konuştu.

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