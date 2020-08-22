Almanya’da ‘corona’ konserleri: Toplu etkinliklerde virüs riski araştırılacak

Binlerce insanın kapalı bir alanda toplandığı etkinlikler salgın yaşanan dünyada beklenmeyen bir görüntü olsa da Almanya’da bilim adına bir dizi konser düzenlenecek.

Fotoğraf: Unsplash

Leipzig kentinde bugün düzenlenecek konserlerde toplu etkinliklerin virüs bulaşma riskini minimuma indirerek nasıl düzenlenebileceği araştırılacak.

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Bilimsel araştırma adına düzenlenen konserlerin Almanya’ya maliyeti yaklaşık 1 milyon avro (8 milyon 650 lira) olacak.

Konsere katılan gönüllülere izleme cihazı verilerek hareketleri ve diğer insanlara olan yakınlıkları inceleyecek.

Katılımcılar, ellerini floresanlı dezenfektenla temizleyecek böylece araştırmacılar yüzeylerin nasıl enfeksiyon kaynağı olduğunun izini sürebilecek.

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Bir sis makinesi yardımıyla da virüsün havada yayılımı izlenebilecek.

Bu deneyin bir güvenlik riski oluşturmaması için katılımcıların hepsi maske takacak, ‘corona’ testi yaptırmış olacak ve sağlıklı 50 yaş altı bireylerden seçilecek.

Bilim insanları elde edilecek verileri analiz edip pandemide nasıl güvenli toplu kültür ve spor etkinlikleri düzenlenebileceğine dair bilgiler edinecek.