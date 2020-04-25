Almanya’da ‘corona’ karantinalarına karşı protesto: 100’den fazla eylemciye gözaltı

Almanya’da Covid-19 kapsamındaki karantina ve kısıtlamaları protesto eden 100’den fazla eylemci gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün Covid-19 önlemlerini protesto etmek yüzlerce kişi bir araya geldi.

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“Hayatımı geri istiyorum” sloganları atan eylemcilerden bazıları sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazıları ise kuralı ihlal etti.

Eylemciler ‘Demokratik Direniş’ isimli gazeteler dağıtarak, corona virüsü kapsamındaki kısıtlamaların halka korku salarak insanları kontrol etme girişimi olduğunu savundular. Gazetede, corona virüsüne karşı karantina kararlarını eleştiren farklı ülkelerden 127 doktorun sözlerine yer verildi.

17 Mart’tan beri salgınla mücadelede sıkı karantina ve kısıtlamalar uygulayan Almanya’da yaşamını kaybedenlerin sayısı 5 bin 819, vaka sayısı ise 155 bin 782.

