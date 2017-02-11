Almanya’da casuslukla suçlanan imamlar Türkiye’ye çağrıldı: ‘Yetki aşımı söz konusu’

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya’da casuslukla suçlanan imamlarını Türkiye’ye çağırdı.

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

DW Türkçe Değer Akal’ın haberine göre, Almanya’daki Federal başsavcılığın, imamlar hakkında yürüttüğü soruşturmada önemli bir noktaya ulaştığı, imamların yargılanması için harekete geçeceği belirtildi.

‘Din görevlileri yetkilerini aştı’

Görevden almaları doğrulayan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), şunları kaydetti: “Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmış ve ‘Esasen Avrupa ülkelerini ilgilendirmeyen bir yazı bağlamında bazı din görevlilerinin yetki aşımında bulunduğunun tespit edildiğini, Alman kamuoyunda Başkanlık ve din görevlilerine yönelik olumsuz algı oluşturulması ve kırk yıldır devam eden güven ve samimiyete dayalı ilişkilerin zedelenmemesi için bu din görevlilerinin Almanya’daki görevlerine son verilmesini’ uygun görmüştür.”

‘Casusluk iddialarını kabul etmiyoruz’

Öte yandan Türkiye’nin Düsseldorf’taki Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan’ın Ankara’ya geri çağrıldığı iddia edildi. Diyanet yetkilileri, Ilıkkan’ın görev süresi dolduğu için döndüğünü bildirdi.

Üst düzey bir Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilisi, “Casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Yetki aşımı sözkonusu. Türkiye’ye dönenler görevlerine din görevlisi olarak devam edecekler. Herhangi bir din ateşini de geri çekmedik. Ramazan Ilıkkan’ın görevi doldu Ankara yakınlarında müftü olarak görevini sürdürüyor” diye konuştu.

Düsseldorf’ta Eyalet Meclisi’ne konu hakkında bilgi veren Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier, casusluk yapan en az 13 imam olduğunu iddia etti.