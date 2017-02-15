Almanya’da casuslukla suçlanan dört imamın evine baskın

Almanya’da dört imamın evine, casusluk suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında baskın yapıldı.

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Dört imama operasyon

Deutsche Welle Türkçe’nin Der Spiegel’e dayandırdığı haberine göre Almanya’da DİTİB’den dört imamın evine baskın yapıldı.

Federal Emniyet Teşkilatı, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz Emniyet Teşkilatı polislerinin katıldığı operasyonda imamların evleri aranıyor.

Operasyon, Yeşiller Partisi’nin din işlerinden sorumlu sözcüsü milletvekili Volker Beck’in birlik hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından geldi.

Savcılığa belge gönderilmişti

Beck’in Aralık 2016’da savcılığıa teslim ettiği belgeler arasında Diyanet’in Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerine yazdığı yazı ile Almanya’daki Türk konsolosluklarının Ankara’ya gönderdiği raporların bulunduğu belirtiliyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier, ‘casusluk’ yapan en az 13 imamın olduğunu savunmuş, Freier Rheinland-Pfalz eyaletindeki üç cami cemaatinden de imamların bilgi topladığını, 33 kişi ve 11 eğitim kuruluşunun imamlar tarafından Diyanet’e ihbar edildiğini söylemişti.