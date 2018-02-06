Almanya’da ‘büyük koalisyon’ anlaştı: Türkiye’nin AB müzakereleri dondurulacak

Almanya’daki koalisyon anlaşmasının taslak metninde AB üyelik müzakerelerinde Türkiye ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya’da geçen yılın eylül ayında yapılan genel seçimlerden bu yana devam eden hükümet kurma girişimlerinde son dönemece girilirken, koalisyon görüşmelerinden Türkiye ile ilgili yeni bir karar çıkmadığı belirtildi.

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‘Büyük koalisyon’ olarak tabir edilen hükümeti kurmak için görüşen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu taslak metinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde şu an için yeni bir fasıl açılmasının öngörülmediği belirtildi.

“Türkiye, Almanya’nın önemli bir müttefiki ve AB’nin çok yönlü ilişkilere sahip olduğu önemli bir komşusudur” ifadelerinin yer aldığı taslak metinde, “Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı özellikle istiyoruz” denildi.

Ancak taslak metninin devamında “Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği” belirtilerek, “O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte taslakta, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi ya da Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin ise ancak “Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde” mümkün olacağı belirtildi.