Almanya’da kilise ayinine katılan 40’tan fazla kişi ‘corona’ oldu

Almanya’da Hessen eyaletinin Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40’dan fazla kişi corona virüsüne yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Rödelheim ilçesindeki Evangeliums-Christen-Baptisten Kilisesi’nde 10 Mayıs’ta ayin düzenlendi.

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Frankfurt Sağlık Dairesi, dün ayine katılan 40’den fazla kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kilise derneğinin yöneticisi Wladimir Pritzkau, ‘corona’ tespit edilen kişilerin çoğunun evde karantinada bulunduğunu, altı kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, ayin sırasında tüm tedbirlere uyulduğunu belirtti.

Almanya’da salgının yayılmasını önlemek için mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmıştı. Fakat salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Hessen eyaletinde, 1 Mayıs’tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapma izni verilmişti.