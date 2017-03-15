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Almanya’da bir eyaletten daha yabancı politikacılara miting yasağı: Hoş geldiniz diyemem

 

Almanya eyaletlerinden Saksonya-Anhalt, yabancı politikacıların kampanya yapmasını yasakladı.

Almanya’da Türkiye’den son mitingi Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın küçük eyaletlerinden Saarland, yabancı politikacıların kampanya yapmasını yasakladığını dün duyurmuştu.

Saksonya Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere ülkesine gelmesinin herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, “Ancak politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” dedi.

Miting engelleri ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti. Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsveç ise Türk politikacıların seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını bildirmişti.

Saksonya-Anhalt eyaletinde, Türkiye kökenlilerin az olması nedeniyle planlanmış bir etkinlik bulunmuyor.

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