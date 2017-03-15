Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Almanya’da bir eyalet daha yabancı siyasilere miting yasağı getirdi: Hoş geldiniz diyemem

 

Almanya eyaletlerinden Saksonya-Anhalt, yabancı politikacıların kampanya yapmasını yasakladı.

Almanya’da Türkiye’den son mitingi Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın küçük eyaletlerinden Saarland, yabancı politikacıların kampanya yapmasını yasakladığını dün duyurmuştu.

Saksonya Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere ülkesine gelmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, “Ancak politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” dedi.

Miting engelleri ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti. Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını duyurmuştu.

İsveç ise Türk politikacıların seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını bildirmişti.

Saksonya-Anhalt eyaletinde, Türkiye kökenlilerin az olması nedeniyle planlanmış bir etkinlik bulunmuyor.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün

Türkiye etkisi: Almanya’da bir eyalet yabancı politikacılara miting yasağı getirdi

İsveç’ten Avrupa’ya ‘nazire’: Bizde düşünce özgürlüğü var, Türk politikacılar gelebilir

Avusturya da ‘kervanda’: Türk bakanlar kampanya için gelmeye kalkarsa engelleriz

Sıra Danimarka’da: Yıldırım’ın ziyaretinin iptali istendi

SON HABERLER

Suriye savaşı 7’nci yılında: ‘Neden ülkelerinde kalmadılar ki?’

Biz, Hayata Destek Derneği olarak, Türkiye’nin üstlendiği vicdani yükümlülüğü en iyi şekilde yerine getirmesini mümkün kılmak için son beş yıldır insani prensiplerden ödün vermeden sürdürdüğümüz acil yardımlar ve uzun vadeli destek programlarıyla on binlerce Suriyeli mültecinin temel gıda, ev eşyası, kışlık kıyafet, nakit ve psikososyal destek gereksinimlerini gidermeye çalıştık, çalışıyoruz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...