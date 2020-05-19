Almanya’da 20 binin üzerinde sağlık çalışanına corona virüsü bulaştı

Almanya’da Covid-19 salgınının başından bu yana 20 bin 400 sağlık çalışanına corona virüsü bulaştığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Ülkenin hastalık kontrol merkezinin açıkladığı verilere göre 61 sağlık çalışanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 19 bin 100 çalışanın iyileştiği tahmin ediliyor.

Reklam

Sağlık çalışanları, ülkedeki 117 bin 482 vakanın yüzde 11’ini oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428 olduğunu ve toplam vakaların yüzde 6.5’ine yakınını oluşturduğunu söylemişti.