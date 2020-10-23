Almanya’da 160 tecavüz ve cinsel saldırıdan aranan İtalyan vatandaşı Fransa’da yakalandı

Almanya’da, 160 tecavüz ve cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle aranan 52 yaşındaki İtalyan vatandaşı Fransa’da yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

Mağdurların çocuk olduğunu ve bir süredir iz sürüldüğünü açıklayan Fransız yetkililer, şüphelinin geçen cuma günü, Rumersheim-le-Haut’ta yakalandığını açıkladı.

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Açıklamada, adamın, 2000 ila 2014 yılları arasında kız arkadaşlarının çocuklarına cinsel istismar dahil çok sayıda suç işlediği vurgulandı. Almanya’da, hakkında 122 soruşturma açılan adamın kendi kızına da yıllarca tecavüz ettiği belirtildi.

Alman yetkililerin, 7 Ekim’de, bu kişinin Fransa’ya gittiğine dair bilgiye ulaştığı iletilen açıklamada, adı açıklanmayan adamın işlemler tamamlanınca Almanya’ya iade edileceği belirtildi.