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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da 100 yaşında siyasete atılan emekli öğretmen belediye meclisi üyesi oldu

Almanya’da, 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden’da yaşayan 100 yaşındaki Lisel Heise siyasete atıldı. Heise, pazar günü düzenlenen seçimde ‘Wir für Kibo’ (Kirchheimbolanden için Varız) adlı oluşumu temsilen belediye meclisi üyesi seçildi. Hem de tüm adaylardan yüksek oy alarak!

Fotoğraf: Reuters

Kirchheimbolanden Belediye Başkanı Klaus Hartmüller, Heise’nin fiziksel ve zihinsel anlamda siyasetçi sorumluluğunu yerine getirecek durumda olduğunu vurgulayarak, “Geçen ay 100 yaşını doldurdu ve seçimde aday olmaya karar verdi. 20 aday arasında en çok oyu alarak birinci sıradan meclise girdi” dedi.

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Yüzmeyi çok seven emekli öğretmen Heise’nin seçim kampanyasındaki en önemli vaadi 2011’de kapatılan havuzu yeniden hizmete sokmaktı.

Yaşadığı yere hizmet edebileceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Heise, “Geçmişte havuzun açılması için çabaladım ama sonuç alamadım. Şimdi yeniden açılmasını sağlamak için yetkim var” dedi.

Heise, kendisini zinde hissettiğini ve bu nedenle siyasetçi kimliğindeki görevini aksatmayacağını söyledi.

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