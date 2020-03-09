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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Yunan adalarındaki yardıma muhtaç çocuk sığınmacıları ülkeye kabul edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece saatlerindeki toplantıda sığınmacı kriziyle ilgili Yunanistan’a yardım etmek adına, adalarda bulunan yardıma muhtaç çocuk yaştaki sığınmacıları ülkeye kabul etme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

2015 yılındaki sığınmacı krizinin bir daha yaşanmamasını isteyen Alman hükümet, tespit edilmiş 1000 ila 1500 yardıma muhtaç çocuğu ülkeye kabul edecek. 14 yaş altında olan bu çocuklar haricinde acil tıbbi yardıma muhtaç çocuklar da ülkeye kabul edilecek.

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Anlaşma belgesine göre aynı zamanda Almanya’nın merkez sol koalisyonu 2024 yılına kadar kamu harcamalarını 12.4 milyar avro artırmayı ve şirketlerin yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından daha az etkilenmeleri için alabilecekleri desteklere erişimlerinin kolaylaştırılması kararını aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Mart Cumartesi günü Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 143 bini aştığını belirtmişti.

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