Almanya ‘yol gösterdi’: Brexit, Türkiye-AB ilişkileri için model olabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile olan anlaşmasının Türkiye ve Ukrayna gibi AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkiler için bir model oluşturabileceğini belirtti.

Alman medyasına konuşan Gabriel, Türkiye’nin ya da Ukrayna’nın 27 ülkeden oluşan bloka yakın bir zamanda katılmasını beklemediği için Ankara’nın ve Kiev’in ‘alternatif işbirliği biçimlerini’ aramaları gerektiğini söyledi.

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Ankara’nın, AB ile ‘çitleri onarma arzusunu’ gösteren hareketlerinin Berlin’de de duyulduğunu açıkça ortaya koyan Gabriel, bu yeni yaklaşımın Türkiye ile ‘yeni, daha yakın bir gümrük birliği biçimi’ ile sonuçlanabileceğini belirtti.