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Almanya ve İsveç’ten Türkiye’ye nota: Tahammül edilmesi neredeyse imkansız

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Almanya ve İsveç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucularını ajanlıkla suçlaması nedeniyle Türkiye’ye protesto notası verdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre notada, tutuklulara en azından resmi olarak neyle suçlandıklarının açıklanması istendi.

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Bununla birlikte Erdoğan’ın ajanlık suçlamasıyla terör örgütüne destek ithamının birbiriyle bağdaşmadığı savunuldu.

‘Tahammül edilmesi neredeyse imkansız’

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer “Türk hükümetinin peşin hüküm bildirmesini, tahammül edilmesi neredeyse imkânsız olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Dilim tutuldu’

Tutuklu insan hakları savunucularından Alman vatandaşı Peter Steudtner hakkında hükümete yakın basın kuruluşlarında çıkan haberlere de değinen Schäfer “Bu son derece ciddi sorgulamada söylemek zorunda kaldıkları, soruşturma makamları ve savcılar tarafından kamuoyuna taşındı. Ve bu öyle bir biçimde sunuluyor ki, şahsen benim dilim tutuldu” diye konuştu.

‘İkisinin birlikte olması mümkün değil’

“Resmi olarak kendisine bir terör örgütüne üye olma suçu yöneltiliyor” diyen sözcü şöyle devam etti: “Şimdi de Türkiye cumhurbaşkanından Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ajanı olduğunu ve Türkiye’yi bölmek istediğini duyuyoruz. İkisi birden doğru olamaz, ikisinin birlikte olmasını aklın alması mümkün değil.”

“Uluslararası Af Örgütü bir terör örgütü müdür?” diye soran Schäfer ‘tutukluların Türk hükümetinin esirleri haline gelmemesi için’ çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Erdoğan ne demişti?

AKP’nin dünkü meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan “Sen, Türkiye’nin cumhurbaşkanına, bakanlarına ülkende konuşma imkânı vermeyeceksin ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler” demişti.

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