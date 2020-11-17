Almanya vatandaşlarına çağrı yaptı: Hiçbir şey yapmayın, kahraman olun

Alman hükümeti hazırladığı bir reklamla evde oturup hiçbir şey yapmayanları kahraman ilan etti. Salgınla mücadele kapsamında hazırlanan videoda vatandaşlara da aynısı yapma çağrısında bulunuldu.

Fotoğraf: Twitter

Videoda yaşlı bir adam savaş yıllarını anlatan bir asker edasıyla söze giriyor: “2020 kışıydı, ülkede bütün gözler üzerimizdeydi. İkinci dalga geldiğinde 22 yaşıma yeni basmıştım, mühendislik okuyordum.”

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“22… O yaşta partilemek, okula gitmek, yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlarla dışarı çıkıp bir şeyler içmek… Böyle şeyler istiyorsun” diye devam eden yaşlı adam, “Ancak kaderin bizim için farklı planları vardı” diyor.

Gençlik halini gördüğümüz adamın gözlüklerinin camına bir patlama ve alevler yansıyor: “Görünmez bir tehlike inandığımız her şeyi tehdit ediyordu. Birdenbire ülkenin kaderi bizim ellerimizdeydi. Bütün cesaretimizi topladık ve bizden bekleneni, doğru olanı yaptık: Hiçbir şey. Tam anlamıyla hiçbir şey. Rakunlar gibi tembellik yaptık. Gece gündüz demeden evden dışarı çıkmadık ve virüsün yayılmasıyla savaştık. Koltuğumuz cephemizdi, sabrımız silahımız… Böyle böyle, 2020’de ‘corona kışı‘nda kahraman olduk”

Video “Siz de bir kahraman olun ve evde kalın” mesajıyla sona eriyor.

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