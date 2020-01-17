Almanya uyruklu dört IŞİD’li daha sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu dört IŞİD’linin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu kapsamda, 11 Kasım’dan bugüne kadar ülkesine iade edilen ve ısrarla ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) demeyi sürdürdüğü IŞİD’li sayısının 179’a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu dört yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen dört Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur.”