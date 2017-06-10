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Almanya uyardı: ‘Katar krizi’ savaş çıkarabilir


 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘Katar krizi’nin savaşa dönebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Allgemeine Sonntagzeitung gazetesine konuşan Gabriel, Katar, Türkiye, İran ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü söyledi.

“Bu ihtilafın savaşa dönme tehlikesi var” diyen Alman bakan, bu görüşünü bakanlarla görüşmelerinde de ifade ettiğini kaydetti.

Gabriel, ‘gerilimi azaltmak için hala şans gördüğünü’ aktararak “Görüşmelerimden sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum, ama ilerleme sağlamak için iyi şanslar olduğunu da düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye mesajı

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanya Başbakanı Angela Merkel de Meksika ziyaretinde şunları söyledi: “Suriye’de, Libya’da veya Irak’ta gördüğümüz gibi, belli aktörler görüşmelerin dışında kaldığı takdirde krizlerin siyasi çözümüne ulaşması mümkün olmuyor. Bu Katar’ı da, Türkiye’yi de, İran’ı da kapsıyor.”

Katar krizi

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukaya Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Nijer, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Bahreyn dışişleri bakanı da bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

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