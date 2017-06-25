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Almanya üstünü çizdi: Washington’daki kavgaya karışan korumalar gelmesin


 

Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmemesini istedi.

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Kavgaya karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

Welt am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk tarafının verdiği isim listesinde Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında göstericileri döven ve ABD’nin tutuklama kararı verdiği bazı korumaların adları da bulunuyordu. Alman Dışişleri, Türkiye’yi söz konusu korumaların zirveye gelmemesi konusunda uyardı.

Benzer sahnelerin yaşanmasına müsaade etmeyiz

Welt am Sonntag’ın aktardığına göre, Federal Asayiş Dairesi (BKA) de Washington’da göstericilerle korumalar arasında yaşanan olayların benzerinin Almanya’da yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini Türk tarafına iletti.

Korumaların sadece acil durumda devreye girme haklarına dikkat çeken BKA, yetkinin Alman polisinde olduğunu hatırlattı.

Gazeteye açıklama yapan Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, yetkinin tamamen Hamburg polisinde olduğuna dikkat çekerek, bunun Türk korumalara iletileceğini söyledi.

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